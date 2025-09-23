Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом компании Blackstone

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 00:29
    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом компании Blackstone

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 сентября в Нью-Йорке провел встречу с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Греем.

    Как передает Report, компания Blackstone заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

