Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом компании Blackstone
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 00:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 сентября в Нью-Йорке провел встречу с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Греем.
Как передает Report, компания Blackstone заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном.
