Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 19:25
    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился 24 сентября в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Торговая палата США Ильхам Алиев Нью-Йорк
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev met with Senior Vice President of US Chamber of Commerce in New York

    Последние новости

    19:58

    Число пострадавших в Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    19:53
    Фото

    Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    19:45

    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

    Внешняя политика
    19:43

    Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результаты

    COP29
    19:39

    Число пострадавших во время супертайфуна "Рагаса" в Гонконге превысило 100

    Другие страны
    19:31

    Али Асадов встретился с председателем парламента Сербии

    Внешняя политика
    19:31

    Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

    В регионе
    19:27

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    19:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

    Внешняя политика
    Лента новостей