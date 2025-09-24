İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    • 24 sentyabr, 2025
    • 19:17
    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda ABŞ Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti ilə görüşüb

    Sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda ABŞ Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti Kuş Çoksi ilə görüşü olub.

    Azərbaycan Prezidenti Nyu-York ABŞ Ticarət Palatası
    Foto
    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США
    Foto
    President Ilham Aliyev met with Senior Vice President of US Chamber of Commerce in New York

