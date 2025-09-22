Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главой "Brookfield Asset Management"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 сентября в Нью-Йорке провел встречу с генеральным директором одной из крупнейших мировых компаний в сфере альтернативных инвестиций – "Brookfield Asset Management" – Брюсом Флэттом.

Как передает Report, Брюс Флэтт отметил, что визит в Азербайджан в 2023 году произвел на него глубокое впечатление, подчеркнув экономические достижения и темпы развития страны. Он также отметил, что сотрудничество возглавляемой им компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджана успешно развивается и продолжает расширяться.