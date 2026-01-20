Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами компаний BlackRock и Global Infrastructure Partners

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 21:51
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главами компаний BlackRock и Global Infrastructure Partners

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором одной из ведущих мировых компаний по управлению активами BlackRock Ларри Финком и основателем, председателем и главным исполнительным директором входящей в ее состав компании Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

    Как сообщает Report, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и BlackRock, а также потенциальные инвестиционные возможности в инфраструктурном секторе в Азербайджане.

    Была затронута важность подписания в рамках визита главы нашего государства в Давос протокола о намерениях по долгосрочному сотрудничеству между Государственным нефтяным фондом и BlackRock и входящей в ее состав глобальной компанией по управлению инвестициями в инфраструктуру Global Infrastructure Partners. Документ предусматривает продолжение сотрудничества в долгосрочной стратегической перспективе, а также изучение потенциальных инвестиционных возможностей в Азербайджане в рамках международной платформы инвестиций в инфраструктуру. Согласно протоколу о намерениях, планируется рассмотрение возможностей вложения в течение трех-четырех лет капитала в размере до 1,5 млрд долларов США в управляемые GIP инфраструктурные фонды ГНФАР и совместные инвестиционные возможности. В рамках сотрудничества предусматривается оценка потенциальных инвестиционных возможностей в сфере дата-центров и инфраструктуры, обслуживающих региональные потребности в облачных технологиях и искусственном интеллекте в Азербайджане, изучение перспектив партнерства в области аэропортовой инфраструктуры с учетом операционного и управленческого опыта Global Infrastructure Partners.

    Отметим, что основными направлениями сотрудничества также является оценка инвестиционных возможностей, связанных с инфраструктурными активами в Азербайджане или инфраструктурными активами, имеющими отношение к нашей стране. Протокол о намерениях будет способствовать укреплению позиций Государственного нефтяного фонда в глобальной инвестиционной экосистеме, дальнейшему расширению сотрудничества с международными партнерами и формированию долгосрочных инвестиционных возможностей в стратегически значимых инфраструктурных сферах Азербайджана.

    В заключение встречи с участием Президента Азербайджана состоялась церемония обмена протоколом о намерениях.

    Ильхам Алиев Ларри Финк BlackRock Давос Протокол о намерениях
    Фото
    İlham Əliyev Davosda "BlackRock" və "Global Infrastructure Partners"in rəsmiləri ilə görüşüb

