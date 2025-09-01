Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 12:49
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает Report, лидеры обсудили азербайджано-армянскую мирную повестку, подчеркнув важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.
Оба лидера отметили позитивную динамику, достигнутую в ходе недавнего Вашингтонского саммита, который подтвердил международную поддержку продвижению мира и процесса нормализации отношений.
Стороны договорились о продолжении контактов.
