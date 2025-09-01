    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    • 01 сентября, 2025
    • 12:49
    На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

    Как сообщает Report, лидеры обсудили азербайджано-армянскую мирную повестку, подчеркнув важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.

    Оба лидера отметили позитивную динамику, достигнутую в ходе недавнего Вашингтонского саммита, который подтвердил международную поддержку продвижению мира и процесса нормализации отношений.

    Стороны договорились о продолжении контактов.

