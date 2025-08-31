    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 14:02
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC (China Communications Construction Company) Сун Хайляном.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией, было отмечено, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии Транскаспийского транспортного коридора и участии этой компании во второй фазе строительства Бакинского международного морского порта.

    В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с направлениями, входящими в сферу деятельности компании, – совершенствованием транспортной инфраструктуры, в том числе строительством станций метро, производством оборудования и комплексным развитием городского транспорта.

    Сун Хайлян сообщил, что будут представлены концептуальные предложения по очистке и восстановлению озер на Абшеронском полуострове.

    На встрече состоялся обмен мнениями о крупномасштабных проектах, реализуемых с целью дальнейшего повышения транспортного и транзитного потенциала Азербайджана, ставшего важным транспортным хабом мира.

    Азербайджан   Ильхам Алиев   ШОС   Китай   China Communications Construction Company   CCCC  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşüb
    Английская версия Английская версия
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with Chairman of CCCC in Tianjin

    Лента новостей