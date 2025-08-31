    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 14:01
    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində CCCC şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 31-də Çinin Tiencin şəhərində "CCCC" ("China Communications Construction Company") şirkətinin sədri Son Haylian ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı, ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin yaradıldığı bildirildi.

    Həmçinin Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin inkişafı və Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının ikinci mərhələsində bu şirkətin iştirakına dair fikir mübadiləsi aparıldı.

    Söhbət zamanı şirkətin fəaliyyət sahələrinə daxil olan istiqamətlər - nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, o cümlədən metro stansiyalarının tikintisi, avadanlıq istehsalı və şəhər nəqliyyatının kompleks inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu.

    Son Haylian Abşeron yarımadasında göllərin təmizlənməsi və bərpası ilə əlaqədar konseptual təkliflər təqdim edəcəklərini bildirdi.

    Görüşdə dünyanın mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilmiş Azərbaycanın nəqliyyat və tranzit potensialının daha da artırılması üçün həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələr barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    President Ilham Aliyev meets with Chairman of CCCC in Tianjin

    Son xəbərlər

    15:35

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:31

    NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır

    Digər ölkələr
    15:30
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:14
    Foto

    "SDG Youth Forum II" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:03

    Cəlilabadda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:02

    Azərbaycan gimnastları Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    14:58
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailələrinin aksiyası Cenevrə sakinlərinin və qonaqların diqqətini çəkib

    Xarici siyasət
    14:46

    Açıq suda üzmə yarışının ən yaşlı iştirakçısı: İlk dəfə qatılmağıma baxmayaraq, çətinlik çəkmədim

    Fərdi
    14:38

    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti