Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Президент Ильхам Алиев встретился с иракским коллегой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 20:53
    Президент Ильхам Алиев встретился с иракским коллегой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября встретился с президентом Ирака Абделем Латифом Джамалом Рашидом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев президент Ирака Генассамблея ООН
    Фото
    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with President of Iraq at UN headquarters in New York

    Последние новости

    20:53
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с иракским коллегой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    20:50

    МИД: Приглашение Грузии на заседание Совета министров посла ЕС неприемлемо

    В регионе
    20:45
    Фото

    Председатель парламента Сербии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    20:38

    Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня между РФ и Украиной

    В регионе
    20:21

    Президент Турции: Продолжаем работу над проектом Среднего коридора

    Внешняя политика
    20:04

    Эрдоган: Мы рады предпринятым в Вашингтоне шагам на пути к прочному миру между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    19:59

    Эрдоган: В Газе немедленно должно быть обеспечено прекращение огня

    В регионе
    19:57

    Самир Шарифов: Межправительственная комиссия играет ключевую роль в развитии отношений Баку и Эр-Рияда

    Внешняя политика
    19:54

    Сайяф Ахмедов погиб на загрязненной минами территории кладбища - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей