Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Franklin Templeton в Нью-Йорке
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 23:09
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с Дженни Джонсон, главным исполнительным директором и президентом одной из крупнейших и наиболее влиятельных в мире компаний по управлению активами Franklin Templeton.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
