Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Franklin Templeton в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 23:09
    Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Franklin Templeton в Нью-Йорке

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с Дженни Джонсон, главным исполнительным директором и президентом одной из крупнейших и наиболее влиятельных в мире компаний по управлению активами Franklin Templeton.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Нью-Йорк Franklin Templeton
    Фото
    Prezident Nyu-Yorkda "Franklin Templeton" şirkətinin rəhbəri ilə görüşüb

    Последние новости

    00:12

    Израиль потребовал от Сирии демилитаризации части страны и гарантий друзам

    Другие страны
    00:11
    Фото

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генеральным исполнительным директором и президентом компании Franklin Templeton

    Внешняя политика
    23:57

    Главы МИД Армении и Ливана обсудили Вашингтонские договоренности и "Маршрут Трампа"

    В регионе
    23:46

    Министр обороны Турции: Мы не признаем оккупацию Крыма

    Другие страны
    23:23

    Министры юстиции Армении и Ирана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    23:17

    Отравление 55 человек на свадьбе в Имишлинском районе расследует районная прокуратура - ОБНОВЛЕНО-5

    Происшествия
    23:09
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Franklin Templeton в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    22:58
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с португальским коллегой в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    22:56
    Фото

    Азербайджанский лидер встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей