Президент Ильхам Алиев встретился с главой компании Franklin Templeton в Нью-Йорке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с Дженни Джонсон, главным исполнительным директором и президентом одной из крупнейших и наиболее влиятельных в мире компаний по управлению активами Franklin Templeton.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.