    Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 18:49
    Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 сентября встретился в штаб-квартире ООН с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

    Как сообщает Report, сначала глава нашего государства оставил подпись в книге почетных гостей организации.

    Затем президент Ильхам Алиев и Антониу Гутерриш сделали совместное фото.

    Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşüb

