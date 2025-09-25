Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 18:49
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 сентября встретился в штаб-квартире ООН с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Как сообщает Report, сначала глава нашего государства оставил подпись в книге почетных гостей организации.
Затем президент Ильхам Алиев и Антониу Гутерриш сделали совместное фото.
