    Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 18:44
    Sentyabrın 25-də BMT-nin mənzil-qərargahında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş katibi Antonio Quterreş ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə dövlət başçısı BMT-nin fəxri qonaqlar kitabını imzalayıb.

    Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş birgə foto çəkdiriblər.

    Президент Ильхам Алиев встретился с генсеком ООН
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev met with UN Secretary-General António Guterres

