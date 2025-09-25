Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 25 sentyabr, 2025
- 18:44
Sentyabrın 25-də BMT-nin mənzil-qərargahında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş katibi Antonio Quterreş ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə dövlət başçısı BMT-nin fəxri qonaqlar kitabını imzalayıb.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş birgə foto çəkdiriblər.
