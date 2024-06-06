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Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе

Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами, подписаны соответствующие документы. В то же время мы активно работаем во многих сферах.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе

Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами, подписаны соответствующие документы. В то же время мы активно работаем во многих сферах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

"Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе, и в некоторых случаях, когда в адрес Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения, Венгрия первой встает на нашу защиту. Знаю, что из-за этого Венгрия тоже сталкивается с давлением со стороны некоторых европейских стран. Однако принципиальная позиция Венгрии, которая находится на стороне справедливости, ее уважительное отношение к международному праву, значительно повышают ее международный авторитет", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Hungary is our number one partner in European Union
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Macarıstan Avropa İttifaqındakı bir nömrəli tərəfdaşımızdır

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