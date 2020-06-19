Президент Ильхам Алиев в формате видеоконференции принял участие в саммите стран ВП - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/d5551ac858ed7ec84ed6bb760a950813/6f8dad75-d6a4-4e60-8475-05377807a83f_292.jpg

18 июня состоялся Саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, в Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель открыл вступительным словом саммит стран Восточного партнерства.

Затем выступила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Далее выступили главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза и Восточного партнерства.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель: А сейчас предоставляю слово Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Пожалуйста, господин Президент.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Спасибо, господин председатель. Дамы и господа.

Азербайджан является активной страной-партнером Восточного партнерства. Сотрудничество с Европейским Союзом – один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. У нас тесное сотрудничество со многими странами-членами Европейского Союза. Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского Союза. Мы находимся на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом. 90 процентов текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был парафирован документ «Приоритеты партнерства», в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе тех же принципов. Армения продолжает оккупацию 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана уже около 30 лет находятся под армянской оккупацией. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 4 резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Вместо соблюдения данных резолюций, а также соответствующих документов, принятых ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европейским парламентом и другими международными организациями, Армения осуществляет политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Вопреки тому, что говорит премьер-министр Армении, пытающийся свести на нет суть и формат переговоров, Нагорный Карабах – это не Армения, Нагорный Карабах – это Азербайджан, и весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Несмотря на оккупацию и гуманитарную катастрофу, Азербайджан добился больших результатов в социально-экономическом развитии. За последние 16 лет наш валовой внутренний продукт увеличился втрое, уровень бедности сократился с 49 до 5 процентов. Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Примерно 50 процентов нашей торговли приходится на долю государств-членов. Уже почти 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком, транспортирующим сырую нефть на европейские рынки. В ближайшем будущем мы начнем оснащать государства-члены Европейского Союза природным газом. Наша страна стала инициатором строительства Южного газового коридора, являющегося интегрированной трубопроводной системой протяженностью 3500 километров, которая свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза, и финансировала его. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии.

Меры, принятые против пандемии коронавируса, позволили нам сохранить ситуацию под контролем, а потери - на минимальном уровне. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом. Азербайджан, избранный в 2019 году единогласным решением 120 стран-членов Движения неприсоединения председателем организации, 4 мая этого года организовал в онлайн-формате Саммит Движения, посвященный COVID-19. Мы высоко оцениваем участие Европейского Союза и Африканского союза в данном мероприятии. Хочу выразить признательность верховному представителю господину Жозепу Боррелю за видеообращение. Надеемся, что это станет началом активного сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения. Мы также предложили провести посредством видеоконференции специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященное COVID-19. Азербайджан добровольно выделил Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США на борьбу с пандемией. В то же время наша страна до сих пор оказала гуманитарную помощь 29 государствам и планирует продолжать эту работу. Спасибо.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил реплику на армянском языке.

Шарль Мишель: Пашинян, мы не слышим перевода.

Реплика Никола Пашиняна: Прошу прощения, должен вмешаться. Недавно Европейский суд по правам человека принял постановление о том, что Азербайджан проводил на своей территории расовую политику против армян. Убивший топором спящего армянина гражданин Азербайджана, приговоренный судом государства-члена Европейского Союза к пожизненному заключению, после экстрадиции из этой страны был помилован господином Алиевым. Этот человек воспринимается всеми в Азербайджане как герой. Армяне Нагорного Карабаха обладают правом самообороны для того, чтобы не быть убитыми топором.

Прошу прощения, но считаю, что платформа Восточного партнерства не для подстрекания к насилию. Здесь необходимо поощрять партнерство. Я призываю Президента Азербайджана вернуться в предложенное мною конструктивное русло и к конструктивной формуле, согласно которой урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.

Затем слово вновь взял Президент Ильхам Алиев:

- То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире. Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление.

*** 20:55. 18 июня.

18 июня состоялся саммит стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, на саммите выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.