Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН рассказывает о долгом пути Азербайджана к Победе и миру
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 20:53
На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе освободительной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
