Президент Ильхам Алиев провел встречу в Нью-Йорке с главой компании "Neuberger Berman"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 сентября в Нью-Йорке встретился с председателем и генеральным директором компании "Neuberger Berman" Джорджем Волкером.

Как передает Report, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и "Neuberger Berman", а также перспективы его дальнейшего развития.