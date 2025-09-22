Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН

    Президент Ильхам Алиев провел встречу в Нью-Йорке с главой компании "Neuberger Berman"

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 23:14
    Президент Ильхам Алиев провел встречу в Нью-Йорке с главой компании Neuberger Berman

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 сентября в Нью-Йорке встретился с председателем и генеральным директором компании "Neuberger Berman" Джорджем Волкером.

    Как передает Report, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и "Neuberger Berman", а также перспективы его дальнейшего развития.

    Ильхам Алиев США Neuberger Berman
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda "Neuberger Berman" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Последние новости

    23:26

    Франция признала государственность Палестины

    Другие страны
    23:22

    Эрдоган: Приоритетными сферами сотрудничества Турции и США являются энергетика и оборона

    В регионе
    23:14
    Фото

    Президент Ильхам Алиев провел встречу в Нью-Йорке с главой компании "Neuberger Berman"

    Внешняя политика
    23:13

    СМИ: Посредники ХАМАС и Израиля выдвинули новое предложение о перемирии

    Другие страны
    23:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главой "Brookfield Asset Management"

    Внешняя политика
    22:56

    Президент Ирана встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана

    Внешняя политика
    22:51

    Председатель ЦИК Грузии сообщил о полной готовности к проведению выборов

    В регионе
    22:50

    SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

    Другие страны
    22:34

    В Азербайджан пришла осень

    Экология
    Лента новостей