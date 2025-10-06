Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря ОТГ

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 12:20
    Президент Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря ОТГ

    6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Габале генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Кубанычбеком Омуралиевым.

    Генеральный секретарь поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа результатами, связанными с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией.

    Глава государства поблагодарил за поздравления.

    Кубанычбек Омуралиев выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поддержку Азербайджаном повышения международного авторитета Организации тюркских государств, укрепления сотрудничества между странами-членами и странами-наблюдателями.

    На встрече было подчеркнуто, что предстоящий в Габале 12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств посвящен теме "Региональный мир и безопасность", отмечено, что в рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы, стоящие в повестке дня организации.

    Глава государства выразил уверенность, что этот саммит будет способствовать укреплению дружбы, солидарности и партнерства в тюркском мире.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и ОТГ.

