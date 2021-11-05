Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума

Восьмой глобальный бакинский форум "Мир после COVID-19" начинает работу в четверг в столице Азербайджана. Его организатором является Международный центр Низами Гянджеви, созданный в 2012 году группой общественных и политических деятелей мира.

4 ноября начал работу очередной Глобальный Бакинский форум на тему «Мир после COVID-19», организованный Международным центром Низами Гянджеви под попечением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии открытия форума принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Объявив VIII Глобальный Бакинский форум открытым, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин сказал: Господин Президент, господа президенты, ваши превосходительства, дамы и господа. Для меня большая честь приветствовать вас на этой церемонии открытия. Мы еще раз рады приветствовать Президента, Его превосходительство господина Ильхама Алиева на Глобальном Бакинском форуме.

В нынешнем году мы проводим это мероприятие в ноябре. Обычно этот Форум проводится в Баку весной. Именно благодаря доброте Президента мы из-за пандемии проводим мероприятие в это время. Нынешний форум включает ряд тем. Мы хотим воспользоваться опытом, накопленным в период пандемии, стараемся определить, как вести борьбу. Однако еще многое предстоит сделать. До сих пор мы имели возможность обсудить некоторые вопросы. Вместе с тем, мы слышим некоторые голоса, связанные с сопротивлением, становимся свидетелями некоторых мнений, касающихся будущего. Конечно, в связи с этим мы рассмотрим также опыт известных лиц, которые вели борьбу за различные права женщин.

Сегодня мы отмечаем присутствие здесь личности, отличающейся своей мудростью и особой привязанностью. Здесь находится Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев. С большим удовольствием передаем Вам слово. Пожалуйста, господин Президент. Господин Президент, мы с нетерпением хотим услышать Ваше выступление.

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия форума.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые друзья,

уважаемые дамы и господа,

уважаемые сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви, уважаемые участники. Приветствую всех вас. Хочу выразить вам признательность за то, что вы вместе с нами.

Когда мы обсуждали с сопредседателями Центра предстоящий в 2021 году ежегодный Глобальный Бакинский форум, то и представить себе не могли, что здесь, в Баку будет столь широкая представленность. Это в первую очередь свидетельствует о том, что ситуация, связанная с COVID, улучшается. А во вторую очередь, конечно, показывает, что вы придаете большое значение этому мероприятию, потому что Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих платформ с точки зрения обсуждения неотложных и важных вопросов, касающихся глобальной политики.

Прежде всего, хочу поблагодарить сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви госпожу Президента Вайру Вике-Фрейбергу и господина Серагельдина за прекрасное руководство Центром. Их деятельность была очень заметной даже в период пандемии. Именно благодаря их руководству, приверженности Центру и его идеям этот Центр, как я уже отметил, превратился в один из ведущих международных институтов. Я также хочу выразить признательность членам Правления за их вклад. Благодарю также постоянных членов и участников.

Как мы обсуждали вчера с членами правления, это словно большая и дружная семья. Считаю, что это тоже одна из причин нашего успеха. Достаточно просто взглянуть на список сегодняшних участников, выступающих, влиятельных лиц, которые обратятся к Форуму, чтобы сказать, что Международный центр Низами Гянджеви за относительно короткий срок превратился в один из немногих ведущих и обладающих большим потенциалом международных институтов, аккумулировавших знания, опыт и взгляды интеллигенции, государственных чиновников, политиков, журналистов, государственных деятелей и членов гражданского общества. Таким образом, на сегодняшнем Глобальном Бакинском форуме будут обсуждаться неотложные вопросы повестки дня.

Но прежде, чем перейти к обсуждению данных вопросов, с чувством удовлетворения хочу сообщить, что вчера мне преподнесли две книги, посвященные Низами, 880-ю годовщину которого мы отмечаем в этом году. В знак почтения к памяти этого гениального азербайджанского поэта на основании моего президентского Указа нынешний год объявлен в Азербайджане «Годом Низами».

Повестка дня нынешнего форума чрезвычайно широка. Но вначале мне хотелось бы коснуться нескольких вопросов.

Первый, конечно, связан с пандемией, потому что пандемия является вопросом номер один в глобальной повестке дня. Мы говорим о периоде пандемии, а некоторые – о постпандемическом периоде. Еще не ясно, находимся ли мы в постпандемическом периоде, потому что различные страны относятся к этому вопросу по-разному. Хочу сообщить вам, что как только эта болезнь, кризис подняли голову, с самого начала Азербайджан предпринимал очень активные действия как внутри страны, так и на международном уровне. 18 января этого года наша страна одной первых в регионе начала вакцинацию. На сегодняшний день более 60 процентов населения старше 18 лет получили две дозы. За относительно короткий срок мы открыли 13 новых государственных больниц, общее количество коек в которых составляет почти 4 тысячи, в целом же для борьбы с пандемией было выделено 46 государственных больниц. Сегодня у нас нет изоляции. Ситуация находится под контролем. Единственное ограничение заключается в том, что мы вынуждены носить маски в закрытых помещениях. Надеюсь, что нам удастся сохранить ситуацию под контролем.

Одновременно мы приняли серьезные меры для снижения нагрузки от прежних мер изоляции. В 2020 и 2021 годах мы выделили для людей, потерявших работу, пострадавших от изоляции, пакет социально-экономической помощи, общая стоимость которого составила 2,9 миллиарда долларов США. Эти средства финансировались из государственного бюджета. Мы продолжим делать это, потому что должны сократить нагрузку, выпавшую на людей, которые оказались в совершенно новой ситуации. Мы используем в основном две вакцины – Sinovac и Pfizer. Как я уже отметил, уровень вакцинации высок. Конечно, это стало возможным благодаря государственной политике. Вместе с тем, хочу отметить, что нас радует очень ответственное отношение наших граждан к данному вопросу, вакцинация не принудительная. У нас нет никакой антивакцинной кампании или даже антивакцинной тенденции. Азербайджанский народ понимает важность вакцинации, что значительно облегчает нашу работу.

Азербайджан предпринял очень активные шаги и в глобальном масштабе. По нашей инициативе, как действующего председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения, в апреле и мае прошлого года были проведены специальные саммиты обеих организаций, посвященные COVID.

На саммите Движения неприсоединения мы выступили с инициативой проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID, эта инициатива была поддержана абсолютным большинством международного сообщества и специальная сессия состоялась 3 и 4 декабря прошлого года.

Это был наш вклад в обсуждение глобальных вопросов. Одновременно мы выдвинули в Совете ООН по правам человека инициативу равного и универсального доступа к вакцинам и их справедливого распределения. Мы являемся одной из стран, которые на глобальном уровне говорят о «вакцинном национализме» и несправедливом распределении вакцин. Некоторые страны уже планируют применение третьей дозы вакцины, а есть страны с низким уровнем вакцинации. Таким образом, мы должны обсудить этот вопрос для создания равных возможностей.

Наряду с этим, хочу отметить, что по нашей инициативе создана база данных, связанная с лечением COVID-19, и Всемирная организация здравоохранения пользуется этой базой данных в странах-членах Движения неприсоединения. А это, в свою очередь, помогает ВОЗ правильно планировать и прогнозировать свою поддержку. Как председатель Движения неприсоединения мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам. Мы безвозмездно обеспечили несколько стран дозами вакцин. Мы также добровольно внесли во Всемирную организацию здравоохранения финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов для поддержки бедных стран. Это шаги, предпринятые нами на глобальном уровне. Конечно, объединение усилий международной общественности и демонстрация ведущими государствами мира ответственного подхода помогут справиться с этой болезнью.

Еще одна тема, которой я хочу коснуться, - это тема, о которой я говорил на каждом из семи форумов, начиная с первого Глобального Бакинского форума, - армяно-азербайджанский конфликт. Но сегодня я хочу сказать, что конфликт урегулирован. Азербайджан сам решил конфликт. Сам выполнил принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН резолюции, требующие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге, и если бы Азербайджан, воспользовавшийся статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону, не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет. Азербайджан также воспользовался международно-правовыми рамками, потому что не только Совет Безопасности ООН, но и другие ведущие международные институты приняли аналогичные резолюции и постановления в связи с оккупацией территорий Азербайджана. Генеральная Ассамблея ООН, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы в различное время приняли аналогичные постановления и резолюции, связанные с конфликтом, поэтому все, что мы делали в прошлом году, освобождая наши территории, полностью соответствовало им.

К сожалению, Армения пыталась лишь закрепить статус-кво, использовать формат переговоров только в качестве инструмента для того, чтобы навечно заморозить конфликт. Если в прежние годы власти Армении создавали видимость работы в направлении достижения урегулирования конфликта в рамках Минской группы путем освобождения оккупированных территорий, то в последние несколько лет руководство Армении уже открыто заявляло о том, что не вернет ни пяди оккупированных земель. Есть достаточно доказательств этого. Достаточно только отметить заявление, с которым нынешний премьер-министр Армении выступил два года назад на оккупированных территориях Азербайджана, - «Карабах – это Армения, и точка». По существу это означало конец переговоров. Во-первых, это было противоречивое и лживое заявление, потому что руководство Армении утверждало, что Карабах – «независимое государство». При этом его не признала ни одна страна мира, включая и Армению. С другой стороны, они говорили, что «Карабах – это Армения». То есть, это противоречие было показателем противоречивой политики, которая привела Армению в прошлом году к позорному поражению.

Таким образом, такого рода заявления положили конец переговорам. Считаю, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ тоже были удивлены и обескуражены этим заявлением, потому что им уже нечего было делать.

Еще одно заявление было сделано тогдашним министром обороны Армении. Он открыто заявлял, что Армения готовится к «новой войне за новые территории». То есть, откровенная угроза, связанная с оккупацией еще большей территории Азербайджана. К сожалению, международная общественность, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ промолчали, не осудили это, с их стороны не было даже месседжа о неприемлемости этого. Ряд других шагов и заявлений руководства Армении был направлен на подстрекательство Азербайджана. Могу отметить так называемую «инаугурацию» так называемого «президента» сепаратистов в Шуше. Это было явным оскорблением чувств азербайджанцев.

Могу также сказать о решении сепаратистов перевести «парламент» из Ханкенди в Шушу. Это явилось очередным оскорблением чувств азербайджанцев. Руководство Армении должно было понимать, что оно не может оскорблять чувства нашего народа. Любое терпение имеет пределы.

Затем, в июле 2020 года, они, прибегнув к открытой военной провокации на границе, совершили убийство наших гражданских лиц и военнослужащих. В августе 2020 года заслали диверсионную группу для совершения теракта. Она была обезврежена. Наконец в сентябре они стали обстреливать мирные азербайджанские села.

Вторая Карабахская война, которую мы называем Отечественной войной, продлилась 44 дня и завершилась полным поражением армянской армии. Армения была принуждена к принятию наших условий. В первые дни войны я говорил, что после того, как премьер-министр Армении предоставит мне дату вывода войск с оккупированных территорий, мы готовы остановиться.

Руководству Армении понадобилось около 7000 жертв и 44 дня, чтобы понять, что они находятся в абсолютно бедственном положении. В ночь с 9 на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции, и война закончилась. Мы сдержали свое слово. После того, как был предоставлен график вывода войск с остальных оккупированных территорий, война была остановлена. Через четыре дня азербайджанский народ отметит первую годовщину нашей исторической Победы.

Что мы увидели на освобожденных территориях? Все полностью разрушено, нет ни одного целого здания. В годы оккупации они разрушили все исторические памятники, 65 из 67 мечетей. Сравняли с землей дома, дворы, общественные здания и другие строения. Это – доказательство варварства.

В настоящее время мы активно восстанавливаем освобожденные территории. Началась программа широкомасштабного восстановления. Уверен, что очень скоро мы сможем вернуть в эти места вынужденных переселенцев, более миллиона человек, пострадавших от армянской оккупации. Война и ее итоги показали, что рано или поздно справедливость побеждает. Вы должны быть верными своим целям, хорошо подготовиться, иметь международные правовые рамки и добиться того, чтобы у людей была твердая воля. Все эти критерии, в том числе наши военные возможности, стали основным фактором в урегулировании конфликта. В настоящее время конфликт завершился и, как я уже отметил, началась реконструкция. Сейчас мы находимся в постконфликтном состоянии, и мы направили Армении ряд предложений, чтобы приступить к работе над мирным соглашением, потому что мы хотим говорить не о войне, а о мире, о будущем.

К сожалению, ответ на это предложение все еще не дан. Одновременно мы предложили начать работу над делимитацией и демаркацией государственных границ, признав территориальную целостность обеих стран. Это отвечает также нормам международного права и нормальному поведению. Данное предложение также все еще не рассмотрено.

Несмотря на страдания, испытанные на протяжении почти 30-летней оккупации, вандализм и варварство на освобожденных территориях, Азербайджан демонстрирует максимальную конструктивность. Мы должны смотреть в будущее. Мы должны обеспечить безопасность, прогнозируемость региона и его готовность к широкомасштабному сотрудничеству. Есть различные предложения, связанные с этим. Возможно, вы слышали о них. Считаю, что все будет зависеть от позиции Армении, потому что наша позиция предельна ясна. Сегодня я еще раз хочу сказать, что мы готовы начать мирные переговоры, работать над мирным соглашением, перевернуть страницу, готовы к делимитации границ. Посмотрите, ответа от Армении не будет. Они молчат почти год. Я не считаю, что в настоящее время они находятся в таком положении, когда могут выступить против конструктивного предложения Азербайджана. Если бы они прислушались к нам в прежние годы переговоров, вели себя как нормальные люди, то не оказались бы в сегодняшнем положении.

Не отнимая у вас много времени, хочу отметить еще один, последний вопрос, потому что он остался в тени минувшего года. Но он значим не только для нас, но для и всего региона. Это – завершение строительства Южного газового коридора. 31 декабря 2020 года был сдан в эксплуатацию заключительный сегмент данного проекта – Трансадриатический трубопровод. Это действительно историческое достижение для Азербайджана, наших соседей и Европы, потому что является важным критерием энергетической безопасности Европы. Это – важный инструмент диверсификации. Что касается Южного газового коридора, то речь идет о диверсификации не только маршрутов, но и источников. Новый источник природного газа, опирающийся на большие запасы газа в Азербайджане, уже находится на европейском рынке. С 1 января по 31 октября нынешнего года, то есть, в течение десяти месяцев Азербайджан экспортировал по этому маршруту в пять стран – Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию более 14 миллиардов кубометров природного газа. Почти половина данного объема была использована потребителями Европейского Союза. В странах, обеспечиваемых азербайджанским газом, нет ни газового кризиса, ни ценового кризиса, и никто не мерзнет. Это свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является настоящим проектом энергетической безопасности для Европы. Азербайджан как ответственная страна, производитель и экспортер, - в настоящее время мы экспортируем не только нефть, но и газ, – в будущем будет играть очень важную роль в вопросах энергетической безопасности.

На этом хочу завершить свое выступление и, чтобы не отнимать у вас много времени, еще раз выражаю вам признательность за то, что находитесь вместе с нами, желаю Форуму успехов.

Спасибо.

Х Х Х

Отметив, что рад участвовать в Форуме, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович сказал: Господин Президент Алиев, выражаю признательность Вам, народу Азербайджана. Еще раз поздравляю Вас с подписанием в прошлом году Заявления, связанного с Карабахским регионом Азербайджана. Считаю, что это заявление сыграет важную роль в реинтеграции данных территорий Азербайджана.

Шефик Джаферович привлек внимание к пандемии COVID-19, приведшей к гибели 5 миллионов человек, отметил, что эта ситуация ставит новые задачи, касающиеся будущего мира. «Ситуация никогда не будет прежней, мир уже изменился», - сказал Шефик Джаферович, подчеркнув, что COVID-19 требует от всех общих усилий, потому что в одиночку этот кризис не преодолеть.

Президент Латвии Эглис Левитс в видеообращении отметил, что нынешняя ситуация в мире требует четкой дисциплины и глобальной мобилизации. Высоко оценив инициативы Азербайджана в данном направлении, Президент Латвии сказал: «В этой связи я хотел бы поприветствовать Азербайджан, который в ответ на коронавирус выступил с инициативой проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2020 года. Это мероприятие стало прекрасным примером управления платформой ООН с целью мобилизации глобальных усилий против пандемии. Еще раз хочу поблагодарить Азербайджан за поддержку в прошлом году межрегионального заявления Латвии в ООН о борьбе с ложной информацией в условиях COVID-19.

Президент Эглис Левитс назвал Глобальный Бакинский форум важной платформой для обмена вариантами решений важных вопросов, беспокоящих мир.

Поприветствовав участников мероприятия, посол Великобритании в Азербайджане Филипп Барклай от имени правительства Великобритании и от своего имени пожелал Глобальному Бакинскому форуму успехов.

Посол зачитал текст послания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Форуму:

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Рад передать наилучшие пожелания Вам и всем участникам нынешнего Глобального Бакинского форума Международного центра Низами Гянджеви. Надеюсь, что нынешнее мероприятие будет таким же успешным, как и предыдущие.

В следующем году будет отмечаться 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном. В течение последних 30 лет наши связи развивались, и в настоящее время сотрудничество между Соединенным Королевством и Азербайджаном переживает период восхождения.

Мы остаемся вашим крупнейшим инвестором, однако наши отношения идут дальше этого.

Соединенное Королевство приветствует растущую роль Азербайджана в международных вопросах, а также его поддержку в борьбе с использованием химического оружия и пресечении незаконного оборота наркотических средств, председательство в Движении неприсоединения и содействие, оказанное его военнослужащими в обеспечении безопасности Кабульского аэропорта во время недавней эвакуации.

Самый большой международный вызов, с которым мы вместе столкнулись, - это климатические изменения. Этот форум проводится одновременно с COP26, что создает важную возможность для достижения нашей общей цели по уменьшению глобального потепления. Надеюсь, что во время продолжающегося COP26 Азербайджан сыграет свою роль в достижении очень успешных результатов. Я приветствую особое значение, которое Вы придаете "зеленой энергии", и Ваши планы по повышению роли возобновляемых источников энергии в Азербайджане. BP, являющаяся вашим стратегическим партнером на протяжении последних 27 лет, намерена еще больше поддерживать этот переход в Азербайджане.

Соединенное Королевство продолжает поддерживать мир и стабильность в Кавказском регионе, а также решение постконфликтных проблем. Меня ужасают известия о гибели и ранении людей в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Мы в Соединенном Королевстве - и правительство, и британские компании - вносим вклад в решение этих проблем, поддерживая национальную программу разминирования Азербайджана и противоминную деятельность Программы развития ООН, информирование о минных рисках и предлагая свой опыт мирового уровня.

Соединенное Королевство призывает все государства региона, прежде всего, предпринять шаги для подписания соответствующих соглашений, в частности, Конвенции о запрещении противопехотных мин.

Я также призываю все страны принятием Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности формировать особую роль женщин в строительстве мире. Пользуюсь случаем, выражаю уважение женщинам, играющим особую роль в азербайджанском обществе, обладателям премии выпускников British Council, деятельности государственного министра Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон, которая поддерживает роль женщин в Азербайджане и придает импульс эффективной совместной работе в интересах наших стран, всех наших граждан.

Соединенное Королевство является надежным партнером Азербайджана и останется таковым. Надеюсь на устойчивое развитие нашего партнерства в предстоящие годы».

Выступая от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым также подчеркнул важность Форума. Он сказал: «Считаю, что выбор темы Бакинского форума - «Мир после COVID-19» является своевременным и абсолютно уместным. Поздравляю сопредседателей и весь состав Форума с организацией заседания на эту замечательную тему.

В выступлении Бинали Йылдырым рассказал об упреждающих мерах, принятых в Турции во время пандемии, привлек внимание к работе, проделанной в сфере здравоохранения. Он подчеркнул важность установления стабильности в регионе и, коснувшись значения Победы в Отечественной войне, сказал: «Азербайджан долгие годы терпеливо ждал решения со стороны Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Минской группы и когда убедился в безрезультатности этого, сам принял решение на своих землях и в течение 44 дней завершил свою справедливую борьбу Победой. В эти дни отмечается первая годовщина Победы. Конечно, были шехиды, да упокоит Аллах их души. Были люди, которые потеряли жизни, была боль. Но в итоге несправедливость была полностью устранена.

Теперь мы должны смотреть вперед. В чем это заключается? Вместо большей конкуренции на Кавказе, больше сотрудничества. У Турции есть предложение и по этому вопросу. Связи между Турцией и Арменией долгие годы находятся не на хорошем уровне, в замороженном состоянии. Поскольку проблема Карабаха решена, наше обращение таково: Мы можем и дальше развивать наше региональное сотрудничество между Арменией, Грузией, Азербайджаном, Турцией, Россией и Ираном, добавив сюда страны восточного побережья Каспия. Для этого есть возможности и инфраструктура. В частности, такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, TANAP, TAP были подготовлены с этой точки зрения. Они относятся не к одной стране, это проекты, которыми будут пользоваться совместно страны и Кавказа, и Европы, и Центральной Азии. В этой связи нашей главной целью должно быть повышение благосостояния людей в странах нашего региона, укрепление дружбы, уменьшение враждебности.

Затем участникам мероприятия было зачитано специальное послание Папы Римского Франциска. Передавая благословление участникам VIII Глобального Бакинского форума, Франциск расценил это важное мероприятие, совпадающее по времени с 880-летием со дня рождения Низами Гянджеви, как символ международного единства. Особо подчеркнув важность того, что COVID-19 является одной из главных тем в повестке дня Форума, Папа Римский пожелал участникам мероприятия успехов.

Затем посредством видеосвязи выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он сказал: «Мы пришли к договоренности обеспечить равные медицинские возможности для всех, и я выражаю признательность Президенту Азербайджана за то, что он оказал финансовую помощь Всемирной организации здравоохранения, и за то, что в качестве председателя Движения неприсоединения выступил с инициативой поделиться вакцинами с другими странами. Наш мультинатурализм является важным аспектом для борьбы с глобальными вызовами. Но, несмотря на наши многосторонние усилия и работу для обеспечения равенства, некоторые вопросы требуют от нас большей солидарности.

Глава Всемирной организации здравоохранения довел до внимания необходимость вакцинации к концу текущего года в рамках борьбы с COVID-19 по меньшей мере 40 процентов населения планеты. Он отметил, что главной задачей для этого является усиление солидарности государств мира. С удовлетворением вспомнив о своем визите в Азербайджан, который прилагает все усилия в борьбе с COVID на международном уровне, Тедрос Аданом Гебрейесус сказал: «В 2018 году я с чувством радости посетил Азербайджан. Меня принял Президент Азербайджана Его превосходительство господин Ильхам Алиев, и мы обсудили вопрос создания универсального пакета здравоохранения. Мы должны готовиться к следующему шагу. Давайте подойдем к этой пандемии как к важному вопросу, связанному с нашим будущим. Это путь, ведущий к нашей экономической стабильности».

Генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая поблагодарила Международный центр Низами Гянджеви за особо чуткий подход при обсуждении вопросов, волнующих планету. Она отметила, что COVID-19 более выпукло подчеркивает социальное неравенство в мире, и отметила необходимость активизировать усилия международного сообщества для успешного преодоления этой проблемы. Т.Валовая рассказала о мерах, принимаемых для решения задач, возложенных на ООН в этом направлении.

Бывший Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая принимает участие в форуме по поручению руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха, сказала: «Ваше превосходительство Президент Алиев, благодарю Вас за теплое гостеприимство и добрые слова в наш адрес. Я также поздравляю Вас. В Вашем регионе установлен мир».

Отметив, что пандемия повлияла и на международное олимпийское движение, Колинда Грабар-Китарович подчеркнула, что международное сотрудничество необходимо для того, чтобы общества могли быть более стойкими к кризису. По ее словам, солидарность никогда не должна отходить на второй план, здравоохранение и вакцинация не должны политизироваться. «Международный олимпийский комитет считает, что вакцины против COVID-19 должны распределяться поровну между всеми странами», - сказала Грабар-Китарович.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в видеообращении сказала, что мировая экономика столкнулась с серьезным кризисом из-за пандемии. Несмотря на то, что в 2021 году была проделана определенная работа по восстановлению экономик, впереди все еще есть проблемы, ожидающие своего решения. Выразив уверенность в том, что вакцинация 40 процентов населения мира будет способствовать этому процессу, Кристалина Георгиева подчеркнула необходимость совместных усилий в этом направлении, отметив важность противодействия будущим экономическим шокам. Говоря также о процессе изменения климата, она подчеркнула необходимость предпринять важные шаги для построения более безопасного мира.

Специальный посланник ООН по вопросам глобального образования, посол Всемирной организации здравоохранения по вопросам глобального финансирования здравоохранения Гордон Браун в видеообращении рассказал о значении совместной борьбы с COVID-19, а также с изменением климата. «Пандемия - важное событие, позволяющее извлекать уроки из ошибок», - сказал Гордон Браун, подчеркнув важность поддержки всеми странами и общественными организациями инициативы ВОЗ по вакцинации не менее 40 процентов населения мира, равному распределению прививок.

Бывший Президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга заявила, что мир изменится после COVID-19, и в этой связи нынешняя тема Бакинского форума важна с точки зрения обсуждения будущего. Она поблагодарила Президента Азербайджана за постоянную поддержку Глобального Бакинского форума.

Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула, что проблемой мира является не только COVID-19, глобальное изменение климата также вызывает немало беспокойства. Но предотвращение всех существующих проблем требует совместных обсуждений и усилий.

"Мы пытаемся найти варианты решения. Господин Президент, мы можем быть уверены только в одном: Вы предоставили нам здесь, в Баку, великолепное, красивое место. Вы выделили это место для проведения нашего мероприятия. Это стало символом международных усилий. От имени правления передаем Вам самую искреннюю признательность. Международный центр Низами Гянджеви благодарит Вас. Мы выражаем признательность за поддержку этого Форума, проведения дискуссий. Мы также приветствуем Ваше решение о объявлении этого года, несмотря на серьезные проблемы, "Годом Низами Гянджеви". Вы посвятили этот год Вашему гениальному поэту. Мы знаем, что он был великим мыслителем, поэтом. Он тоже в свое время внес вклад в мир", - сказала сопредседатель Вайра Вике-Фрейберга.

Затем состоялось вручение "Международной премии имени Низами Гянджеви» за 2021 год.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин сообщил, что в этом году премии удостоены генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая.

Отметив, что для него большая честь получить эту премию, которую он посвящает людям, ведущим на передовой борьбу с COVID-19, Тедрос Аданом Гебрейесус сказал: «Господин Президент, я принимаю эту награду по существу и как знак приверженности мыслям великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, в которых говорится о толерантности, разнообразии и гуманизме. Конечно, в своих обращениях я всегда говорю, что Вы поддерживаете миссию Всемирной организации здравоохранения».

Татьяна Валовая также поблагодарила за награду и сказала: "Для меня большая честь получить эту важную медаль. Гениальный поэт Низами Гянджеви был личностью, отличающейся своей дальновидностью. Его ценные мысли давно вышли за пределы его родины. Он - часть мирового культурного наследия. Мысли, изложенные Низами Гянджеви в Хамсе, соответствуют идеям ООН".

Затем VIII Глобальный Бакинский форум продолжил работу дискуссиями на различные темы.

06:02. 4 ноября

Восьмой глобальный бакинский форум "Мир после COVID-19" начинает работу сегодня в столице Азербайджана Баку. Его организатором является Международный центр Низами Гянджеви, созданный в 2012 году группой общественных и политических деятелей мира.

Как передает Report, в форуме примут участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных заседаний. На них будут проведены дискуссии на темы, связанные с новым миропорядком и новой мировой экономикой, которые сформируются в постпандемический период, с восстановлением темпов роста торговли. Участники также рассмотрят вопросы безопасности и прав человека, экологии и охраны окружающей среды, глобальных климатических изменений и сокращения эмиссии и выбросов в атмосферу парниковых газов.

Отдельная панель будет посвящена проблемам здравоохранения и вакцинации населения от коронавируса, обеспечения равного доступа всех стран к вакцинам. Темами обсуждений на панельных заседаниях станут и проблемы энерго- и пищевой безопасности, перспективы регионального развития и сотрудничества на Южном Кавказе, политические процессы на Западных Балканах, будущее Евросоюза и потенциал программы ЕС "Восточное партнерство".

Глобальный бакинский форум проводится ежегодно с 2013 года. Одним из инициаторов создания такой международной дискуссионной площадки был Мадридский клуб, объединяющий более 80 экс-президентов и бывших премьер-министров из 56 стран. Первый форум имел статус южнокавказского, однако впоследствии, учитывая масштабность обсуждаемых на нем вопросов, носивших не только региональный характер, было принято решение назвать его глобальным. Восьмой форум должен был пройти весной 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.