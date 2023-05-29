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Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану

Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану 29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану

29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

Как сообщает Report, баронесса Эмма Николсон вручила главе государства письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с Бакинской энергетической неделей.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за послание.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, затронуто взаимодействие в энергетическом, нефтегазовом секторах, подчеркнуто, что между Азербайджаном и ВР многие годы осуществляется плодотворное сотрудничество, в этой связи отмечена важность реализации проекта Южного газового коридора.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что баронесса Эмма Николсон примет участие в Бакинской энергетической неделе.

Во время беседы были обсуждены реализация проектов в области торговли, малого и среднего бизнеса, социальных проектов, гуманитарные связи, обмен опытом в сфере защиты прав женщин и другие вопросы

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Версия на английском языке President Aliyev receives UK Prime Minister's Trade Envoy to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisini qəbul edib

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