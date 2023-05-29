Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану

29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

Как сообщает Report, баронесса Эмма Николсон вручила главе государства письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака в связи с Бакинской энергетической неделей.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за послание.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, затронуто взаимодействие в энергетическом, нефтегазовом секторах, подчеркнуто, что между Азербайджаном и ВР многие годы осуществляется плодотворное сотрудничество, в этой связи отмечена важность реализации проекта Южного газового коридора.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что баронесса Эмма Николсон примет участие в Бакинской энергетической неделе.

Во время беседы были обсуждены реализация проектов в области торговли, малого и среднего бизнеса, социальных проектов, гуманитарные связи, обмен опытом в сфере защиты прав женщин и другие вопросы