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Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС

Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС

30 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает Report, на встрече глава государства еще раз довел до внимания позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, подчеркнул, что конфликт должен быть решен лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским союзом.

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