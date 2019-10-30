Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС

30 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает Report, на встрече глава государства еще раз довел до внимания позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, подчеркнул, что конфликт должен быть решен лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским союзом.