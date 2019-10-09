Президент Ильхам Алиев принял российскую делегацию

9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял российскую делегацию, находящуюся в нашей стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял российскую делегацию, находящуюся в нашей стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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