Президент Ильхам Алиев принял российскую делегацию

Президент Ильхам Алиев принял российскую делегацию

9 октября, 2019 15:32

https://report.az/storage/news/327112b3b56a241b87e7292ad2449830/b95b0b44-291b-4125-988c-c4ac0e280ef4_292.jpg 9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял российскую делегацию, находящуюся в нашей стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.