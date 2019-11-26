Президент Ильхам Алиев принял председателя Военного комитета НАТО

26 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
26 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости