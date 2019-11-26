Президент Ильхам Алиев принял председателя Военного комитета НАТО

Президент Ильхам Алиев принял председателя Военного комитета НАТО

26 ноября, 2019 16:49

https://report.az/storage/news/fb46a82b6a522a0696aba48c27625994/f0f8fa3d-eabc-427c-88b0-967239495799_292.jpg 26 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.