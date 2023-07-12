Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции

12 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

12 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Как сообщает Report, Нуман Куртулмуш передал главе государства приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства еще раз передал поздравления с победой на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех областях, в том числе и в межпарламентской сфере. Было отмечено, что визит Нумана Куртулмуша внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

В ходе беседы была подчеркнута важность дальнейшего усиления Организации тюркских государств, укрепления сотрудничества в формате этой организации и ТЮРКПА.

13:24

12 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.