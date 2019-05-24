Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты России

24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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