Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты России

Президент Ильхам Алиев принял министра труда и соцзащиты России

24 мая, 2019 12:06

https://report.az/storage/news/b578778c342e9ce59fda367a4cd7f9fb/3b54071e-ddf0-4f25-a63d-9da9ddc166d9_292.jpg 24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.