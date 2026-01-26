Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Президент Ильхам Алиев обсудил с главой МИД Израиля развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 11:01
    Президент Ильхам Алиев обсудил с главой МИД Израиля развитие двусторонних отношений

    26 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Израиль Гидеона Саара.

    Как сообщает Report, в ходе беседы была с удовлетворением отмечена состоявшаяся несколько дней назад встреча президентов Азербайджана и Израиля в Давосе, в ходе которой обсуждались вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня.

    Было подчеркнуто успешное развитие отношений между нашими странами по различным направлениям, в том числе торгово-экономической, энергетической, туристической и других областях, отмечено сотрудничество в области сельского хозяйства, управления водными ресурсами, высоких технологий, а также искусственного интеллекта, был затронут вклад взаимных визитов и контактов на различных уровнях в дело углубления сотрудничества.

    Также была отмечена роль межправительственной комиссии, подчеркнуто, что недавно было проведено очередное заседание комиссии.

    Гидеон Саар сообщил, что в ходе визита его сопровождают представители крупного бизнеса и деловых кругов, подчеркнул, что предстоящий в рамках визита азербайджано-израильский бизнес-форум будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между двумя странами. Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за заботу о еврейской общине в Азербайджане на государственном уровне.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

