Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах со стороны

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и градостроительства Ирана, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах со стороны Ирана Мехрдада Базрпаша.

Как сообщает Report, отметив значение состоявшейся сегодня вблизи поселка Агбенд Зангиланского района церемонии закладки фундамента проектов строительства автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, берегоукрепительных мероприятий на территории, глава государства подчеркнул, что это внесет вклад в дело дальнейшего укрепления дружественных связей.

Сообщив, что Азербайджан как в двустороннем, так и многостороннем форматах продолжает деятельность, связанную с созданием транспортных коридоров, президент Ильхам Алиев отметил значение состоявшейся сегодня недалеко от поселка Агбенд Зангиланского района закладки фундамента проектов строительства автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, берегоукрепительных мероприятий на территории и с точки зрения разветвления этих путей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что прокладка автомобильных и железных дорог, соединяющих наши страны и представляющих большое значение для региона, послужит стабильности и сотрудничеству для всего региона.

Глава государства также отметил значение работы, проводимой в области развития и дальнейшего расширения пропускной способности транспортного коридора Север-Юг.

Отметив, что повестка дня двусторонних отношений включает не только транспортный сектор, но и более широкие сферы, президент Азербайджана высоко оценил работу Межправительственной комиссии, сказал, что во всех сферах достигнуты хорошие результаты. Глава государства сказал, что азербайджано-иранская дружба и сотрудничество являются важным фактором для всего региона.

Подчеркнув важность решения региональных вопросов с участием стран региона, президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте, что именно Азербайджан является инициатором формата сотрудничества 3+3, расценил проведение в скором времени встреч в данном формате как позитивный шаг.

Мехрдад Базрпаш прежде всего передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и попросил передать его приветствия президенту Ирана.

Гость передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана и расценил это как очень важное событие. Он отметил, что спустя 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, страна восстановила свой суверенитет.

Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Мехрдад Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона.