Президент Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 декабря принял делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

Как сообщает Report, отметив, что в Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, Президент Ильхам Алиев сказал, что повестка заседания насыщенная, и расценил это как показатель тесного взаимодействия между нашими странами.

Подчеркнув, что в последние годы двусторонние отношения стремительно развиваются, глава государства коснулся роли в этом взаимных визитов высокого уровня.

Отметив поддержку, оказываемую Кыргызстаном восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, Президент Ильхам Алиев еще раз выразил благодарность Президенту Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за строительство в селе Хыдырлы Агдамского района здания полной средней школы имени Айкола Манаса.

Президент Азербайджана сказал, что отправка главой государства Кыргызстана в качестве подарка на освобожденные от оккупации территории 200 яков также является проявлением наших дружеских отношений.

Глава государства с удовлетворением вспомнил об открытии в Баку памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову, в Бишкеке - Парка кыргызско-азербайджанской дружбы и Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева.

Коснувшись инвестиционных проектов, Президент Ильхам Алиев также подчеркнул подписанное между Азербайджаном и Кыргызстаном соглашение о строительстве отеля на берегу озера Иссык-Куль.

Отметив, что повестка политического взаимодействия очень широка, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджано-кыргызский совместный инвестиционный фонд, созданный решением глав двух государств, уже приступил к финансированию первых проектов, а ряд проектов находится на стадии финансирования. Глава государства сообщил, что наша страна выделила финансовые ресурсы на формирование капитала фонда, и в случае увеличения количества проектов Азербайджан выделит дополнительные средства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Кыргызстан был одним из первых государств, поддержавших присоединение Азербайджана к формату сотрудничества со странами Центральной Азии. Он расценил это как олицетворение братского характера наших отношений.

Отметив, что наша страна стала полноправной участницей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, глава государства выразил признательность за это Кыргызстану и другим странам. Он сказал, что это еще теснее свяжет страны Центральной Азии с регионом Южного Кавказа, сыграет свою роль в обеспечении бесперебойных и стабильных грузоперевозок в обоих направлениях, еще больше укрепит братские связи между нашими народами.

Выразив от имени делегации признательность за прием, Бакыт Торобаев в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Садыру Жапарову.

Гость отметил, что наши двусторонние отношения, основанные на общих исторических корнях, многовековой дружбе, благодаря политической воле президентов Азербайджана и Кыргызстана вышли на высший уровень стратегического партнерства.

Коснувшись важности прямого авиасообщения между Баку и Бишкеком, заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики подчеркнул значение увеличения в будущем количества рейсов в этом направлении.

Бакыт Торобаев сказал, что в Кыргызстане с нетерпением ждут визита Президента Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, взаимного инвестирования, в гуманитарной, образовательной, сельскохозяйственной и других областях, представляющих взаимный интерес.