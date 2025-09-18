Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Президент Ильхам Алиев принял комиссара ЕС по вопросам расширения

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 12:46
    Президент Ильхам Алиев принял комиссара ЕС по вопросам расширения

    18 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марту Кос.

    Как сообщает Report, Марта Кос поздравила главу государства с достижениями в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки. Гостья сказала, что Европейский Союз и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

    Комиссар Марта Кос отметила, что между Европейским Союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в энергетической сфере. Она также подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития взаимодействия в транспортном секторе.

    Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшуюся в Тиране в мае этого года.

    Глава нашего государства поблагодарил за поздравления, подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе. Отметив наличие хороших возможностей для налаживания транспортных связей в регионе, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит интенсивную работу по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. В этой связи он подчеркнул значение автомобильной и железнодорожной линий, ведущих в Зангилан.

    Коснувшись вклада нашей страны в энергетическую безопасность Европы, глава государства отметил, что в настоящее время азербайджанский газ экспортируется в 10 европейских стран, в том числе в 8 государств-членов Европейского Союза, и география экспорта расширяется.

    На встрече было сообщено о значительном увеличении объемов грузов, поступающих из Центральной Азии в Азербайджан по Среднему коридору, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

     

    Фото
    Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives EU Commissioner for Enlargement

