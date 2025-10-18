Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Президент Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием США

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 18:38
    Президент Ильхам Алиев принял командующего Центральным командованием США

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 октября принял командующего Центральным командованием и адмирала Военно-морских сил США Брэда Купера.

    Как сообщает Report, гость поздравил президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве Президента США в Вашингтоне.

    Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил особую роль президента Дональда Трампа в этом вопросе. Подчеркнув, что подписанные в Вашингтоне документы создают широкие возможности для развития региона, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения уже адаптировались к жизни в условиях мира.

    В ходе беседы было с удовлетворением отмечено развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в последнее время, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

    Ильхам Алиев Центральное командование США
