Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудию Россбах.

Как сообщает Report, в ходе беседы была затронута важность участия гостьи в III Азербайджанском национальном градостроительном форуме, проходящем в городе Ханкенди.

Отметив высокий уровень организации форума, Анаклаудия Россбах сказала, что на нем состоялись обсуждения весьма актуальных вопросов градостроительства.

С удовлетворением было подчеркнуто, что в рамках партнерства Азербайджан - UN-Habitat в нашей стране до сих пор проведено несколько национальных градостроительных форумов.

Были затронуты широкомасштабные восстановительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, сообщено, что при строительстве городов и сел на освобожденных от оккупации территориях применяется новая современная модель градостроительства.

Гостья выразила благодарность Азербайджану за добровольные финансовые взносы в Программу ООН по населенным пунктам и поддержку ее деятельности. Подчеркнув успешное проведение в нашей стране СОР29, она с удовлетворением отметила, что на этом мероприятии были объединены вопросы климата и урбанизации, и Азербайджан выступил с инициативами в этом контексте.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к одному из самых престижных мероприятий Организации Объединенных Наций – 13-й сессии Всемирного форума городов, которая состоится в нашей стране в 2026 году. Была выражена уверенность в том, что эта сессия, как и другие престижные международные мероприятия, будет проведена на высоком уровне.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам.