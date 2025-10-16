Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 12:17
    Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора UN-Habitat

    16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудию Россбах.

    Как сообщает Report, в ходе беседы была затронута важность участия гостьи в III Азербайджанском национальном градостроительном форуме, проходящем в городе Ханкенди.

    Отметив высокий уровень организации форума, Анаклаудия Россбах сказала, что на нем состоялись обсуждения весьма актуальных вопросов градостроительства.

    С удовлетворением было подчеркнуто, что в рамках партнерства Азербайджан - UN-Habitat в нашей стране до сих пор проведено несколько национальных градостроительных форумов.

    Были затронуты широкомасштабные восстановительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, сообщено, что при строительстве городов и сел на освобожденных от оккупации территориях применяется новая современная модель градостроительства.

    Гостья выразила благодарность Азербайджану за добровольные финансовые взносы в Программу ООН по населенным пунктам и поддержку ее деятельности. Подчеркнув успешное проведение в нашей стране СОР29, она с удовлетворением отметила, что на этом мероприятии были объединены вопросы климата и урбанизации, и Азербайджан выступил с инициативами в этом контексте.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к одному из самых престижных мероприятий Организации Объединенных Наций – 13-й сессии Всемирного форума городов, которая состоится в нашей стране в 2026 году. Была выражена уверенность в том, что эта сессия, как и другие престижные международные мероприятия, будет проведена на высоком уровне.

    В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам.

    Ильхам Алиев Анаклаудия Россбах UN-HABITAT
    Фото
    İlham Əliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives Executive Director of UN Human Settlements Programme

    Последние новости

    13:05
    Фото

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане

    Внешняя политика
    13:05

    МИД Грузии выразит ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен

    В регионе
    13:00

    В столице Испании во время беспорядков задержаны 15 человек

    Другие страны
    12:55

    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    Экология
    12:53
    Фото

    Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    12:51

    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

    Другие страны
    12:36

    Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

    Внешняя политика
    12:35

    Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане

    Бизнес
    12:34

    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

    Энергетика
    Лента новостей