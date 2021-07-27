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Президент Ильхам Алиев принял губернатора американского штата Оклахома - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев принял губернатора американского штата Оклахома - ОБНОВЛЕНО 27 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом.
Внешняя политика
27 июля 2021 г. 17:05
Президент Ильхам Алиев принял губернатора американского штата Оклахома - ОБНОВЛЕНО
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27 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече была затронута важность визита губернатора Оклахомы Джона Кевина Ститта в Азербайджан. Было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и США успешно развиваются, выражено удовлетворение сотрудничеством нашей страны с различными штатами США, в том числе с начала 2000 года со штатом Оклахома.

Джон Кевин Ститт выразил надежду на то, что его предстоящий визит в Зангиланский район позволит ближе ознакомиться с проектами «зеленая энергия» и "умное село", реализуемыми Азербайджаном на этих территориях.

Было отмечено, что Национальная гвардия Оклахомы и Министерство обороны Азербайджана сотрудничают уже около 20 лет, и сейчас это взаимодействие трансформируется в более широкий формат партнерства.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества со штатом Оклахома в сельскохозяйственной сфере, с удовлетворением подчеркнуто, что азербайджанские студенты получают образование в этом штате в области сельского хозяйства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение были вручены памятные подарки.

13.41

27 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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