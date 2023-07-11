Президент Ильхам Алиев принял государственного министра министерства иностранных дел Германии

11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Тобиаса Линднера.
Как сообщает Report, на встрече была отмечена возросшая динамика развития двусторонних связей, с удовлетворением подчеркивалось, что после визита Президента Ильхама Алиева в Германию в марте текущего года в отношениях между нашими странами открылась новая страница.
В ходе беседы говорилось о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и предпринимаемых нашей страной усилиях по достижению мира.
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в энергетической сфере и его укреплении, а также подписанном между Азербайджаном и Европейским Союзом Меморандуме о взаимопонимании в энергетическом секторе.
11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Тобиаса Линднера, передает Report.