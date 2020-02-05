Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции

Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции

5 февраля, 2020 19:41

https://report.az/storage/news/390731a61add6343cd5130a5b4a70505/d94e88c2-3745-4906-bf4d-0a51173926f1_292.jpg 5 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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