Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Турции

5 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
5 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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