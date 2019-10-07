Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудниче

7 октября, 2019 11:25

https://report.az/storage/news/92e1fd3fa77a180a7afda5025eb61ac4/688d3ed1-febd-48fb-aac2-0597a8cf3d6d_292.jpg 7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.