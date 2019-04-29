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Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины

Президент Ильхам Алиев принял Эмилио Монзо

29 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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