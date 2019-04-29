Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины

Президент Ильхам Алиев принял Эмилио Монзо

29 апреля, 2019 14:54

https://report.az/storage/news/21eb8c5a244dc4e896169151bcb787a6/ad2514f3-f5fe-4f75-b4d8-69741ff9053a_292.jpg 29 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.