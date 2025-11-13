Президент Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

13 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял прибывшую из США делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В состав делегации вошли член "Кворума Двенадцати Апостолов" Дэвид Беднар, член "Кворума Семидесяти" и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член "Кворума Семидесяти" по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи президента Ильхама Алиева и делегации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Гости передали поздравления по случаю успехов, достигнутых в Вашингтоне в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США Дональда Трампа.

Поблагодарив за поздравления, глава государства сказал, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Азербайджаном и Арменией имеют историческое значение и играют важную роль в развитии региона. Отметив, что после того, как Дональд Трамп вновь был избран на пост президента азербайджано-американские отношения перешли на новый этап, президент Ильхам Алиев напомнил, что в ходе его визита в Вашингтон в августе текущего года были подписаны важные документы, связанные с развитием двусторонних отношений.

Гости выразили признательность главе государства за официальную регистрацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней правительством Азербайджана, расценив это как проявление в нашей стране заботы о представителях всех религий, сообщили, что примут участие в открытии бакинского офиса данной церкви.

На встрече говорилось о проводимой в Азербайджане на государственном уровне работе по содействию межкультурному и межрелигиозному диалогу, подчеркнуто, что в нашей стране организовано много важных международных мероприятий в этой сфере.

Было отмечено, что толерантность является образом жизни нашего народа, подчеркнуто, что исторически представители разных религий и народов жили в Азербайджане как одна семья в условиях мира и согласия.