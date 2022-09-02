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Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском Черноббио

Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском Черноббио 2 сентября в итальянском городе Черноббио стартовал 48-й Международный форум на тему "Взгляд на мир, Европу и Италию" и "Сценарий сегодняшнего и завтрашнего дня для конкурентных стратегий”, организованный мозговым центром The European House – Ambrosetti.
Внешняя политика
2 сентября 2022 г. 11:54
Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме в итальянском Черноббио

2 сентября в итальянском городе Черноббио стартовал 48-й Международный форум на тему "Взгляд на мир, Европу и Италию" и "Сценарий сегодняшнего и завтрашнего дня для конкурентных стратегий”, организованный мозговым центром The European House – Ambrosetti.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Италии Серджо Маттареллы, председателя Совета министров Италии Марио Драги и мозгового центра The European House – Ambrosetti принимает участие в международном форуме в качестве главного гостя.

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