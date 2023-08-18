Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочно

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан.



Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхома Абдурахмона.

Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном носят братский и дружественный характер, осуществляются постоянные контакты и взаимные визиты по линии членов правительства, парламентов, общественных организаций.

С удовлетворением вспомнив о государственном визите в Таджикистан, президент Ильхам Алиев отметил, что ведется постоянная работа, направленная на достижение целей, поставленных в ходе состоявшихся в рамках визита обсуждений. Глава государства подчеркнул, что во время визита в Таджикистан он стал свидетелем развития этой страны, в том числе Душанбе.

Президент Азербайджана довел до внимания, что есть много инициатив по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, логистической и других сфер, подчеркнул, что партнерские отношения между нашими странами укрепляются.

Президент Ильхам Алиев отметил важность сотрудничества между регионами Азербайджана и Таджикистана и налаживания прямых связей между городами.

Посол в первую очередь передал главе государства приветствия президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Таджикистана и пригласил президента Эмомали Рахмона посетить с государственным визитом Азербайджан.