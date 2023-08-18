О нас

Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан Президент Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочно
Внешняя политика
18 августа 2023 г. 13:42
Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхома Абдурахмона.

Глава нашего государства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном носят братский и дружественный характер, осуществляются постоянные контакты и взаимные визиты по линии членов правительства, парламентов, общественных организаций.

С удовлетворением вспомнив о государственном визите в Таджикистан, президент Ильхам Алиев отметил, что ведется постоянная работа, направленная на достижение целей, поставленных в ходе состоявшихся в рамках визита обсуждений. Глава государства подчеркнул, что во время визита в Таджикистан он стал свидетелем развития этой страны, в том числе Душанбе.

Президент Азербайджана довел до внимания, что есть много инициатив по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, логистической и других сфер, подчеркнул, что партнерские отношения между нашими странами укрепляются.

Президент Ильхам Алиев отметил важность сотрудничества между регионами Азербайджана и Таджикистана и налаживания прямых связей между городами.

Посол в первую очередь передал главе государства приветствия президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Таджикистана и пригласил президента Эмомали Рахмона посетить с государственным визитом Азербайджан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət olunub

Самое важное

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi