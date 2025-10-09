Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 11:48
9 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали и другие официальные лица.
Последние новости
12:01
Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селеВнутренняя политика
12:00
Марко Юришич: В Боснии и Герцеговине до сих пор неизвестна судьба более 7,5 тыс. пропавших без вестиВнешняя политика
11:49
Орхан Мамедов: Кибератака на малый бизнес может создать эффект доминоБизнес
11:49
Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYCФинансы
11:49
Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрдДругие страны
11:48
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ТаджикистанВнешняя политика
11:47
Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасностиИКТ
11:47
Ана Бирчал: Вашингтонская декларация ознаменовала завершение крупного регионального конфликтаВнешняя политика
11:46