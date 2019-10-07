Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Владимира Путина с Днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на посту президента во имя прогресса российского государства и народа.

Президент России Владимир Путин поблагодарил за внимание и поздравления.

Главы государств, коснувшись важности прошедшей пленарной сессии XVI ежегодного заседания "Валдайского клуба", подчеркнули, что переговоры между двумя президентами в Сочи способствовали дальнейшему развитию двусторонних дружественных отношений, основанных на стратегическом партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем укреплении и расширении этих отношений.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев и президент Владимир Путин обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес.