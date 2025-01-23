Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в ходе телефонного разговора

Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, и выразил соболезнования в связи с пожаром, произошедшим в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая провинции Болу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с гибелью десятков людей при пожаре в провинции Болу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ильхам Алиев пожелал упокоения душ погибших в этой ужасной трагедии и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что 21 января направил президенту Турецкой Республики письмо с соболезнованиями в связи с трагедией.

Эрдоган поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования, отметил, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом, так будет всегда и впредь.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.

Напомним, жертвами пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу по последним данным стали 78 человек.