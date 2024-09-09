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Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
9 сентября 2024 г. 11:40
Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо таджикскому коллеге Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости Таджикистана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан.

Под Вашим дальновидным руководством Таджикистан, уверенно шагая по пути всестороннего развития и социально-экономического подъема, завоевал высокий авторитет на международной арене.

Мы придаем большое значение связям между Азербайджаном и Таджикистаном, построенным на такой прочной основе, как общие историко-культурные корни, братство, взаимные доверие и поддержка. Многовековые прочные дружественные отношения, сформировавшиеся между нашими братскими народами, активный политический диалог и взаимопонимание между нами являются сегодня одними из основных факторов, обусловливающих азербайджано-таджикское сотрудничество высокого уровня.

Ваш государственный визит в Азербайджан в мае этого года открыл новую страницу в истории азербайджано-таджикских связей, вывел наши отношения на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что достигнутые в ходе наших многочисленных взаимных визитов договоренности по будущим направлениям взаимодействия внесут вклад в обогащение нашего межгосударственного сотрудничества новым содержанием, дальнейшее укрепление солидарности между нашими братскими народами, устойчивое развитие и благополучие наших стран и региона в целом.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана – постоянного мира, благосостояния и процветания", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Aliyev: Azerbaijan highly values ties with Tajikistan, which are built on solid foundation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Tacikistanla möhkəm təməllər üzərində qurulmuş münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk

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