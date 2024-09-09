Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо таджикскому коллеге Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости Таджикистана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан.

Под Вашим дальновидным руководством Таджикистан, уверенно шагая по пути всестороннего развития и социально-экономического подъема, завоевал высокий авторитет на международной арене.

Мы придаем большое значение связям между Азербайджаном и Таджикистаном, построенным на такой прочной основе, как общие историко-культурные корни, братство, взаимные доверие и поддержка. Многовековые прочные дружественные отношения, сформировавшиеся между нашими братскими народами, активный политический диалог и взаимопонимание между нами являются сегодня одними из основных факторов, обусловливающих азербайджано-таджикское сотрудничество высокого уровня.

Ваш государственный визит в Азербайджан в мае этого года открыл новую страницу в истории азербайджано-таджикских связей, вывел наши отношения на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что достигнутые в ходе наших многочисленных взаимных визитов договоренности по будущим направлениям взаимодействия внесут вклад в обогащение нашего межгосударственного сотрудничества новым содержанием, дальнейшее укрепление солидарности между нашими братскими народами, устойчивое развитие и благополучие наших стран и региона в целом.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана – постоянного мира, благосостояния и процветания", - говорится в письме.