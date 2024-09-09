Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо таджикскому коллеге Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости Таджикистана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан.
Под Вашим дальновидным руководством Таджикистан, уверенно шагая по пути всестороннего развития и социально-экономического подъема, завоевал высокий авторитет на международной арене.
Мы придаем большое значение связям между Азербайджаном и Таджикистаном, построенным на такой прочной основе, как общие историко-культурные корни, братство, взаимные доверие и поддержка. Многовековые прочные дружественные отношения, сформировавшиеся между нашими братскими народами, активный политический диалог и взаимопонимание между нами являются сегодня одними из основных факторов, обусловливающих азербайджано-таджикское сотрудничество высокого уровня.
Ваш государственный визит в Азербайджан в мае этого года открыл новую страницу в истории азербайджано-таджикских связей, вывел наши отношения на уровень стратегического партнерства.
Уверен, что достигнутые в ходе наших многочисленных взаимных визитов договоренности по будущим направлениям взаимодействия внесут вклад в обогащение нашего межгосударственного сотрудничества новым содержанием, дальнейшее укрепление солидарности между нашими братскими народами, устойчивое развитие и благополучие наших стран и региона в целом.
Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана – постоянного мира, благосостояния и процветания", - говорится в письме.