Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись взаимными поздравлениями
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 15:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Узбекистана, в свою очередь, направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
