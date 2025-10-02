Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись взаимными поздравлениями

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 15:25
    Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись взаимными поздравлениями

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент Узбекистана, в свою очередь, направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

    Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri diplomatik münasibətlərin 30 illiyi ilə bağlı bir-birini təbrik edib
    Presidents of Azerbaijan and Uzbekistan exchange congratulations

