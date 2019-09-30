Президент Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 70-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.

За минувшие годы Китайская Народная Республика, пройдя большой этап развития, добилась невероятных успехов во всех сферах жизни, благодаря радикальным экономическим реформам превратилась в одно из ведущих государств мира с современной инфраструктурой.

Инициатива "Один пояс, один путь", автором которой Вы являетесь, как крупномасштабный проект транснационального международного сотрудничества открыл широкие возможности для процветания отдельных стран и Евразийского пространства в целом.

Особо хотел бы отметить, что мы придаем большое значение азербайджано-китайскому сотрудничеству. Наши связи, имеющие древнюю историю и добрые традиции, в настоящее время переживают период динамичного и всестороннего развития.

Высокий уровень наших межгосударственных отношений создал хорошую почву для нашей совместной плодотворной работы в политической, экономической и гуманитарной сферах. Уверен, что предпринимаемые нами шаги, направленные на дальнейшее углубление в двустороннем и многостороннем порядке нашего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, будут и впредь служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая - постоянного мира и благосостояния".