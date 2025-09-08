ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Президент Ильхам Алиев поздравил президента Таджикистана

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 11:18
    Президент Ильхам Алиев поздравил президента Таджикистана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости этой страны. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый Эмомали Шарипович,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан.

    Нас радуют успехи, достигнутые под Вашим мудрым руководством в братском Таджикистане в социально-экономической сфере, рост международного авторитета Вашей страны.

    Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Таджикистаном исходит из глубокого уважения и доверия наших народов друг к другу. Отрадно, что наши межгосударственные связи, источником которых является эта общая воля, развиваются по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства.

    Взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную почву для расширения отношений в различных сферах. С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю Ваше участие в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в Ханкенди в июле этого года, и нашу с Вами встречу.

    Уверен, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития дружественных отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, дальнейшего углубления нашего взаимодействия.

    Уважаемый Эмомали Шарипович, в столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана – постоянного мира, благополучия и процветания".

    İlham Əliyev Tacikistan Prezidentini təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates President of Tajikistan

