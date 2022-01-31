Президент Ильхам Алиев поздравил президента Италии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелла по случаю его переизбрания на должность президента

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелла по случаю его переизбрания на должность президента.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Итальянской Республики, передаю Вам наилучшие пожелания.

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Дружественные отношения между нашими странами, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, наше сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе постоянно развиваются.

Компании Италии, являющейся основным торговым партнером Азербайджана, активно участвуют в экономической жизни нашей страны, а также непосредственно привлечены к работам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, основанного на взаимном доверии и поддержке, успешного продолжения нашего сотрудничества во всех сферах.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Италии".