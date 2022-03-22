Президент Ильхам Алиев поздравил президента и премьер-министра Пакистана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Имран Хану.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Исламской Республики Пакистан Имран Хану.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 марта - Дня Пакистана.

Нас радует нынешний уровень азербайджано-пакистанских связей, которые исходят из общих исторических, религиозных корней наших братских народов и поднялись на уровень стратегического партнерства. Мы придаем большое значение развитию наших отношений, построенных на взаимном доверии. Хочу особо подчеркнуть поддержку, оказываемую нашими странами друг другу в рамках международных организаций.

Азербайджанский народ всегда высоко ценит принципиальную позицию Пакистана, его политическую и моральную поддержку правому делу нашей страны в период Отечественной войны. Мы также хотели бы видеть компании Пакистана в широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях.

Сегодня имеются благоприятные условия для расширения азербайджано-пакистанского сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, туристической, образовательной и военно-технической сферах. Уверен, что, используя эти возможности, наши межгосударственные отношения, плодотворное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут успешно продолжаться и укрепляться нашими совместными усилиями.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Пакистана – постоянного мира и процветания".

Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Пакистана Арифу Алви.

В письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Пакистан – Днем Пакистана, передаю самые искренние пожелания.

Нынешний высокий уровень азербайджано-пакистанских связей, построенных на дружбе и братстве, вызывает удовлетворение. Многочисленные взаимные визиты, подписанные между нашими странами документы и заключенные соглашения играют важную роль в развитии нашего сотрудничества. Мы намерены и дальше углублять это единство, черпающее силы из наших общих нравственных ценностей и воли наших народов.

Благодарю Вас за постоянную поддержку и справедливую позицию Пакистана в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны в соответствии с нормами и принципами международного права, требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Наш народ высоко ценит эту поддержку, которую Ваша братская страна оказывает Азербайджану.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами, обмен мнениями, проведенные в Ашхабаде в прошлом году в атмосфере искренности и взаимного доверия. Уверен, что предпринятые нами шаги по расширению наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, в том числе наше плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций и впредь будут служить интересам наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Пакистана – мира и благополучия".