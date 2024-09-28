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Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 75-й годовщины образования КНР.
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 75-й годовщины образования КНР.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин председатель,

Очень рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ и передать наилучшие пожелания по случаю 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

За минувший период Китайская Народная Республика, добившись значительных успехов во всех сферах - в области экономики, промышленности, науки, космических исследований, современных технологий, обороны, социально-экономического благосостояния населения и других областях, завоевала высокий авторитет на международной арене, стала одним из сильнейших и могущественных государств мира. Исключительная роль и заслуги во всех этих достижениях принадлежат и лично Вам.

Нас радует нынешний уровень построенных на основе дружбы и взаимного уважения азербайджано-китайских межгосударственных связей, которые день ото дня обогащаются новым содержанием.

Высоко оцениваю нашу встречу с Вами в июле в Астане, прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия, проведенный обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам нашего сотрудничества. Считаю, что принятая в ходе встречи "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" является важным историческим шагом, наглядным проявлением взаимной решимости еще больше расширять и укреплять наше сотрудничество.

Высокий уровень наших политических отношений и активный диалог сегодня создают благоприятные условия для расширения сферы охвата нашего взаимовыгодного сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической, телекоммуникационной, гуманитарной и других областях. Хотел бы отметить наше плодотворное взаимодействие в рамках проектов "Пояс и путь" и "Средний коридор".

В то же время мы полны решимости еще более углублять нашу совместную деятельность с Китаем в борьбе с изменением климата, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленых и низкоуглеродных технологий, теснее сотрудничать с компаниями Вашей страны, обладающими передовым опытом. Верю, что активное участие Китая в COP29, которая пройдет в ноябре в Азербайджане, внесет вклад в продвижение глобальной повестки климатической деятельности и достижение нами цели оставить будущим поколениям в наследство более чистый и устойчивый мир.

Уважаемый господин председатель,

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем, наше взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах совместными усилиями будут и впредь развиваться в интересах наших дружественных народов, а наше стратегическое партнерство будет еще более углубляться.

В столь знаменательный день еще раз передаю Вам свои самые искренние поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному китайскому народу – постоянного спокойствия, благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Xi Jinping
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədrini təbrik edib

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