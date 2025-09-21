Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты

    Внешняя политика
    • 21 сентября, 2025
    • 11:17
    Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо мальтийской коллеге Мириам Спитери Дебоно.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    "Уважаемая госпожа президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

    Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Мальтой, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.

