Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты
- 21 сентября, 2025
- 11:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо мальтийской коллеге Мириам Спитери Дебоно.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Мальтой, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.