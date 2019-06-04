Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил королю Швеции Его величеству Карлу Густаву XVI поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния".