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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил королю Швеции Его величеству Карлу Густаву XVI поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния".

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